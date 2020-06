Coppa Italia – Juventus-Milan, cancellati gli eventuali supplementari

MILAN NEWS – Secondo quanto anticipato dal giornalista Alessandro Alciato in collegamento con ‘Sky Sport‘, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avrebbe deliberato una decisione importante in merito le semifinali di Coppa Italia, vale a dire Juventus-Milan e Napoli-Inter, in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno.

Nel caso in cui, infatti, il risultato al 90′ sia di parità tra le squadre, si andrà direttamente ai calci di rigore senza disputare i 30′ previsti per i tempi supplementari, come da regolamento originario. Milan-Juventus e Inter-Napoli erano finite rispettivamente 1-1 e 0-1. Pertanto, in caso di 1-1 all’Allianz Stadium di Torino e di 0-1 nerazzurro al ‘San Paolo‘ di Napoli, via ai rigori.

