Calciomercato Milan – La priorità rossonera è il ritorno di Bakayoko

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, in vista della prossima stagione, in un Milan che dovrà rifondare il proprio centrocampo, la priorità del club di Via Aldo Rossi sarebbe rappresentata dal ritorno di Tiémoué Bakayoko.

Bakayoko, classe 1994, ha già indossato infatti la maglia del Milan nella stagione 2018-2019: il francese, che era giunto in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea con metà ingaggio pagato dai ‘Blues‘, aveva collezionato 42 presenze tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana, segnando un gol nel derby di campionato contro l’Inter.

Il calciatore transalpino spinge per tornare, i tifosi lo accoglierebbero di nuovo molto volentieri, poiché ha lasciato un buon ricordo. In questa stagione Bakayoko ha giocato, sempre in prestito dal Chelsea, in Francia, nella fila del Monaco, ma la società del Principato ha deciso di non riscattarlo.

Il Milan, quindi, cercherà di farselo ridare in prestito dal Chelsea per la stagione 2020-2021. Naturalmente, ci sarà da discutere sull’ingaggio: troppo alto, infatti, lo stipendio da 7 milioni di euro netti che Bakayoko percepisce dal club londinese. IL DIAVOLO, PERÒ, GUARDA CON INTERESSE ANCHE AD ALTRI CALCIATORI >>>