Calciomercato Milan – Szoboszlai vuole i rossoneri: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da calciomercato.com, Dominik Szoboszlai vuole il Milan. Il calciatore ha diverse proposte, in particolare in Inghilterra e il Germania, ma la sensazione è che la Serie A possa essere la destinazione giusta, con il club rossonero e la Lazio che sono alla finestra.

Stando a quanto scritto dal portale, sebbene non ci sia ancora ufficiale l’arrivo di Rangnick, è in corso da diverso tempo una trattativa tra Milan e il Salisburgo per Szoboszlai. I rossoneri hanno il sì del giocatore, ma bisogna trovare l’accordo con gli austriaci: si potrebbe chiudere per una cifra pari a 20-25 milioni di euro, ma molto dipenderà da eventuali offerte di altre squadre che potrebbero alzare il prezzo. INTANTO PIOLI HA SCELTO L’ATTACCANTE DA SCHIERARE CONTRO LA JUVENTUS, CONTINUA A LEGGERE >>>