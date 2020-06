Coppa Italia – Verso Juventus-Milan, Rebic sarà il riferimento offensivo

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli studia la formazione da schierare contro la Juventus di Sarri,gara in programma venerdì allo Stadium (1-1 all’andata a San Siro)

L'assenza di Ibrahimovic pone un problema tattico che porterà l'allenatore a ripensare il Milan quasi totalmente. Non nella forma, visto che i rossoneri dovrebbero schierarsi con il solito 4-2-3-1 che diventa 4-4-1-1 in fase di non possesso, ma nella sostanza sì. Rebic con ogni probabilità si muoverà da punta centrale (Rafael Leao ancora escluso) e questo di conseguenza potrebbe portare a poche verticalizzazioni, considerando che Ibrahimovic è il giocatore che in questa serie A ha vinto più duelli aerei (5,8 a partita). Rebic dunque sarà il terminale offensivo della squadra, supportato dai tre trequartisti che dovrebbero essere Paqueta, Calhanoglu e Bonaventura.