Calciomercato Milan – Si cerca un terzino destro: seguiti Dumfries e Kalulu

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il Milan cerca un terzino destro in vista della prossima stagione. Andrea Conti e Davide Calabria non sembrano dare le sufficienti garanzie, per motivi diversi, e dunque il club rossonero starebbe pensando a qualche alternativa.

Secondo il quotidiano torinese tra i nomi seguiti c'è quello di Denzel Dumfries del PSV e Pierre Kalulu, calciatore classe 2002 in scadenza di contratto con il Lione. Vedremo cosa succederà, ma il terzino olandese è un nome accostato da diverso tempo al Milan.