GALLERY – Milan, ecco il nuovo San Siro: musei, giochi e verde

MILAN NEWS – Il progetto relativo al nuovo San Siro procede. Milan e Inter hanno pubblicato le immagini relative ai due progetti, cioè quello di Popolous e Sportium/Manica. In sostanza San Siro diventerà una vera e propria cittadella dello sport che sarà aperta a tutti. Dell’attuale impianto saranno mantenute le rampe della Tribuna Est, parte delle Curve Nord e/o Sud e una delle torri. Invece parti delle travi rosse (quelle della copertura), potrebbero essere utilizzate per creare sculture o opere d’arte. Di seguito ecco le foto.

