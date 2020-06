Calciomercato Milan – “Bakayoko tornerebbe di corsa”: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Si è tanto parlato di un possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko, dopo l’ottima esperienza della scorsa stagione con Gennaro Gattuso in panchina. Sì, qualche problematica c’è stata, soprattutto comportamentale, ma il suo apporto in campo è stato importante, innegabilmente. La sua assenza in questa stagione si è sentita.

Ismael Bennacer lo ha sostituito bene, per carità, ma l’algerino non ha la fisicità di Bakayoko. Entrambi insieme invece, davanti la difesa, avrebbero potuto formare un bel muro difensivo niente male. Le voci su un suo ritorno al Milan nella prossima stagione sono continue e le conferme arrivano da varie indiscrezioni. L’ultima quella di Fabrizio Romano, noto esperto di mercato di Sky Sport, che ai microfoni di calciomercato.com ha dichiarato: “Bakayoko vorrebbe certamente tornare al Milan, di corsa”.

Il problema però è economico, perché costa tanto e guadagna tanto. E soprattutto dipende da quale sarà il progetto futuro del Milan tra campo e dirigenza. Vedremo se, con Ralf Rangnick, il francese sarà ancora un’opzione percorribile per rinforzare il centrocampo. Un reparto che sarà falcidiato di addii dalla prossima stagione: out Bonaventura e Biglia, Kessie potrebbe essere ceduto per far cassa. Krunic non dà grosse garanzie ma potrebbe restare, situazione simile per Calhanoglu.

Ed infatti Fabrizio Romano, su Bakayoko al Milan, tiene a precisare: “Ad oggi non c’è una trattativa reale per riprenderlo”. A tal proposito, facciamo un breve resoconto sulle ultime news di calciomercato relative ai rossoneri >>>