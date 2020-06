Calciomercato Milan – Bakayoko vorrebbe tornare: la possibile formula

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in vista della prossima stagione il Milan cerca un centrocampista fisico ed uno un po’ più tecnico. Se, per quanto concerne la seconda tipologia di centrocampista, il desiderio di Ralf Rangnick, probabile, futuro allenatore rossonero è l’ungherese Dominik Szoboszlai del RB Salisburgo, per quanto concerne il centrocampista fisico l’oggetto del desiderio è Florentino Luís del Benfica.

La principale alternativa a Florentino corrisponde al nome di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, proprietà Chelsea ma in prestito al Monaco, che ha già giocato nel Milan nella stagione 2018-2019: nelle ultime settimane ha inviato segnali di ammiccamento ai rossoneri, vorrebbe tornare, ma i ‘Blues‘ non faranno sconti. Potrebbe, eventualmente, arrivare in prestito con diritto di riscatto visto che il suo contratto con il Chelsea scadrà il 30 giugno 2022. CHE FINE FARÀ, INVECE, LUCAS PAQUETÁ? PER SCOPRIRLO CLICCA QUI >>>