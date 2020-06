Calciomercato Milan – Paqueta, Benfica e Fiorentina alla finestra

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan si aspetta una scossa da parte di Lucas Paqueta. Il brasiliano, pagato 38 milioni di euro dal club rososnero, deve essere recuperato, considerato che fino a poco tempo era a detta di tutti gli addetti ai lavori uno dei talenti più luminosi del calcio brasiliano. Questo finale di stagione rappresenta una grande opportunità per lui che deve assolutamente sfruttare.

Nel caso in cui dovesse fallire in questo finale di stagione, Paqueta potrebbe essere ceduto. Fiorentina e Benfica sono alla finestra, in attesa di capire se il Milan lo cederà. I viola lo vorrebbero in prestito biennale con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero l’obbligo. Come detto, anche i portoghesi sono interessati, ma l’ingaggio di Paqueta viene considerato troppo elevato. Impossibile lo scambio con Florentino Luis, obiettivo dei rossoneri: le cifre dei due giocatori non combaciano a bilancio. INTANTO JOVIC ASPETTA L’ARRIVO DI RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓