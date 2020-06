PM – Calciomercato Milan, Jovic aspetta l’ufficialità di Rangnick: il punto

di Louis Girardi

CALCIOMERCATO MILAN – A casa Milan si inizia a programmare il futuro. Il tema più caldo è quello legato alla questione allenatore.Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra Gazidis, Gordon Singer e il futuro tecnico-manager Ralf Rangnick.

Tutto confermato, a partire dallo staff tecnico, al budget da spendere nel mercato, agli obiettivi, alle cessioni e ai rinnovi. L’obiettivo più importante per il manager tedesco ha un nome, ed è quello di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid.

Non è di certo una novità l’interesse da parte del Milan per il forte attaccante delle merengues, ma dalla Spagna arriva proprio oggi una curiosità. Pare che Jovic prima di prendere in considerazione l’offerta fatta dal Milan, vorrebbe l’ufficialità che sia proprio Rangnick il nuovo tecnico rossonero. Gazidis avrebbe già pronta l’offerta da presentare al giocatore, ma al momento la questione è in stand by. INTANTO ZLATAN IBRAHIMOVIC VUOLE ACCELERARE I TEMPI, CONTINUA A LEGGERE >>>