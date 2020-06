Zambrotta: “Milan, Donnarumma e Romagnoli i cardini da cui ripartire”

MILAN NEWS – In vista del match di venerdì tra Juventus e Milan, l’ex terzino di entrambe le squadre Gianluca Zambrotta ha parlato a Tuttosport.

“Uomini chiave per la rinascita? Sicuramente ci devono essere dei pilastri da cui partire. Uno sicuramente è Donnarumma, con Romagnoli. Loro i due cardini della difesa. Poi bisogna capire tra centrocampo e attacco… Ma l’arrivo di Ibrahimovic ha permesso un salto di qualità importante anche se a breve termine: uno, due, tre anni non lo so. Ma a breve termine”.

Su Theo Hernandez: “Mi piace molto anche per la sua personalità. In quel ruolo ha spinta, è molto offensivo, tecnicamente valido. Si è subito visto il suo supporto che ha dato al Milan”.

Sul futuro del Milan: “Negli ultimi anni il Milan ha avuto tanti aspetti da mettere a posto: la parte di gestione sportiva, la parte dei giocatori. Anni difficili. Ad oggi c’è ancora l’incognita di chi verrà: se Maldini rimarrà, se ci sarà un cambio di dirigenza.. Tutto ciò non dà serenità ai calciatori e all’ambiente. Bisogna guardare l’Inter con Suning, Marotta e Conte: ha avuto grandi benefici dalla stabilizzazione della società”.

