Calciomercato – Ibrahimovic-Monza, la rivelazione di Berlusconi

NEWS MILAN – L’intervista di Silvio Berlusconi a Telelombardia tra Monza e il passato al Milan. Il suo Monza ha conquistato la promozione in Serie B, ma non dimentica di parlare del club rossonero e della situazione complicata che sta attraversando.

È ancora possibile un futuro di Ibra al Monza?: “Era un nostro obiettivo vero, come lo è stato Kaká. Si sono create difficoltà extracalcistiche che ci hanno fatto rinunciare. Però nel calcio non si sa mai, sia per lui come per Kaká”.

Tra due stagioni derby Milan-Monza a San Siro?: “Magari non indosserò nessuna sciarpa (ride, ndr). Il mio cuore batte al 50% per il Milan e al 50% per il Monza. Penso che sarà così anche per Milan-Monza. Ma adesso dobbiamo pensare alla Serie B”.

