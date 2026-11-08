Un ex rossonero fa sorridere il Leeds e condanna un altro ex Milan alla sconfitta. Questo è quanto successo in Premier League, dove il Leeds United supera il Tottenham per 1-0 grazie alla rete arrivata nel finale della gara da parte di Noah Okafor, protagonista di una sfida dal sapore molto particolare per i tifosi del Milan.

Ex Milan, pomeriggio amaro per Tonali

La formazione direduce da tre vittorie consecutive, interrompe la propria striscia positiva e lascia tre punti per strada. A decidere l'incontro è stato proprio lo svizzeroche è entrato in campo al 77esimo minuto di gioco e si è reso immediatamente decisivo.

Solamente due minuti dopo il suo ingresso in campo, ovvero al 79esimo, l'attaccante ha trovato la giocata decisiva che ha poi valso i tre punti: dopo la sponda di un compagno, Okafor si è inserito perfettamente in area di rigore e ha lasciato partire un destro incrociato che non ha lasciato scampo al portiere.

Una rete che consegna al Leeds una vittoria molto importante e rende amaro il pomeriggio di Sandro Tonali , altro ex Milan protagonista dall'altra parte della sfida.