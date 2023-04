Lech Poznan, l’ex Milan Salomon positivo all’antidoping

Secondo le ultime analisi, l'ex Milan Bartosz Salamon, ora di proprietà del Lech Poznan, sarebbe risultato positivo al test antidoping subito dopo la partita contro il Djurgardens. La sostanza riscontrata dall'esame, infatti, sarebbe del clortalidone, usato "per trattare l'ipertensione e non per apportare alcun beneficio in termini di miglioramento della capacità di esercizio del giocatore".