Dopo il successo in casa per 3-2 contro il Monza, che ha spazzato via tutti i malumori lasciati dalla confitte contro Roma e Cagliari, il Lecce di Eusebio Di Francesco si prepara alla trasferta contro il Milan a San Siro. Contro i rossoneri, la formazione dei salentini andrà a caccia di continuità e punti importanti per consolidare un avvio caratterizzato da 2 vittorie e due sconfitte.

Lecce, le ultime sulla formazione Anti Milan

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it,ha ancora qualche dubbio da sciogliere prima di definire quello che sarà l'undici titolare da usare contro i rossoneri, dubbi specialmente legati al reparto arretrato e sulla linea di centrocampo.

A protezione di Falcone, la coppia di centrali dovrebbe essere composta da Tiago Gabriel, corteggiato tra l'altro proprio dai rossoneri, e Siebert, in vantaggio su Gaspar. Sulle corsie esterne, invece, sembrano essere confermati Veiga a destra e Gallo a sinistra.

A centrocampo Ilic e Coulibaly vanno verso una maglia da titolare. Per il terzo componente, invece, si prospetta una corsa a due: Ngom sembra essere leggermente in vantaggio su Maleh per una maglia da titolare. Il tridente d'attacco, invece, sarà formato da Stulic punta centrale, affiancato da Monteiro e Pierotti.