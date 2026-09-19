Dopo il 3-2 al Monza, il Lecce vola a Milano per la trasferta contro il Milan: le ultime sulla formazione di Di Francesco
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Dopo il successo in casa per 3-2 contro il Monza, che ha spazzato via tutti i malumori lasciati dalla confitte contro Roma e Cagliari, il Lecce di Eusebio Di Francesco si prepara alla trasferta contro il Milan a San Siro. Contro i rossoneri, la formazione dei salentini andrà a caccia di continuità e punti importanti per consolidare un avvio caratterizzato da 2 vittorie e due sconfitte.
Lecce, le ultime sulla formazione Anti MilanSecondo quanto riferito da Gazzetta.it, Di Francesco ha ancora qualche dubbio da sciogliere prima di definire quello che sarà l'undici titolare da usare contro i rossoneri, dubbi specialmente legati al reparto arretrato e sulla linea di centrocampo.
A protezione di Falcone, la coppia di centrali dovrebbe essere composta da Tiago Gabriel, corteggiato tra l'altro proprio dai rossoneri, e Siebert, in vantaggio su Gaspar. Sulle corsie esterne, invece, sembrano essere confermati Veiga a destra e Gallo a sinistra.
A centrocampo Ilic e Coulibaly vanno verso una maglia da titolare. Per il terzo componente, invece, si prospetta una corsa a due: Ngom sembra essere leggermente in vantaggio su Maleh per una maglia da titolare. Il tridente d'attacco, invece, sarà formato da Stulic punta centrale, affiancato da Monteiro e Pierotti.
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