Leão assapora l'atmosfera dello stadio del Galatasaray: prima volta con la nuova maglia, l'abbraccio a Osimhen e l'esultanza sotto la curva
Delirio a Istanbul per Leão: l'incredibile accoglienza dei tifosi del Galatasaray
Prosegue alla grande la prima giornata in Turchia di Rafael Leao, che dopo il bagno di folla del pomeriggio ha assaporato per la prima volta anche l'atmosfera dello stadio del Galatasaray. Meno di ventiquattro ore prima, il portoghese si trovava a San Siro per assistere a Milan-Venezia: ora il focus è un altro.
Galatasaray, Leao allo stadio per festeggiare con i compagniIn occasione del match contro il Göztepe, valido per la 3ª giornata di Süper Lig, Leao ha calcato per la prima volta il prato dello stadio 'Ali Sami Yen' di Istanbul. Il portoghese è sceso in campo al termine della partita per abbracciare il grande amico Victor Osimhen, autore del gol del definitivo 3-2. Un momento già diventato iconico tra i tifosi dei 'Cimbom', immortalato dalla testata turca 'Mackolik':
Galatasaray'ın yeni hücum ikilisi bir arada 🦁— mackolik (@mackolik) August 29, 2026
#27 Rafael Leao & Victor Osimhen #45pic.twitter.com/ktq88t0UN4
La 'camminata' sotto la curva e il numero di maglia
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Leao al Galatasaray: i dettagli della trattativaDopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso giugno, il Galatasaray è riuscito a portare Leao a Istanbul. Come anticipato dalla redazione di PianetaMilan, l'operazione si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 42 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Il club turco è riuscito a superare la concorrenza dell'Aston Villa grazie ad uno stipendio che tocca quota 12 milioni a stagione.
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