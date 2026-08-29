Prosegue alla grande la prima giornata in Turchia di Rafael Leao, che dopo il bagno di folla del pomeriggio ha assaporato per la prima volta anche l'atmosfera dello stadio del Galatasaray. Meno di ventiquattro ore prima, il portoghese si trovava a San Siro per assistere a Milan-Venezia: ora il focus è un altro.

Galatasaray, Leao allo stadio per festeggiare con i compagni

Galatasaray'ın yeni hücum ikilisi bir arada 🦁



#27 Rafael Leao & Victor Osimhen #45pic.twitter.com/ktq88t0UN4 — mackolik (@mackolik) August 29, 2026

La 'camminata' sotto la curva e il numero di maglia

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Leao al Galatasaray: i dettagli della trattativa

In occasione del match contro il, valido per la 3ª giornata di Süper Lig,ha calcato per la prima volta il prato dello stadio 'Ali Sami Yen' di Istanbul. Il portoghese è sceso in campo al termine della partita per abbracciare il grande amicoautore del gol del definitivo 3-2. Un momento già diventato iconico tra i tifosi dei 'Cimbom', immortalato dalla testata turca 'Mackolik':Dopo l'abbraccio con Osimhen,si è unito aiguidando in prima fila i nuovi compagni di squadra. Dai filmati ripresi da 'Mackolik' e successivamente pubblicati anche sulla pagina Instagram del, emerge come l'ex numero 10 del Milan abbia scelto ilper la sua avventura in Turchia.Dopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso giugno, ilè riuscito a portarea Istanbul. Come anticipato dalla redazione di, l'operazione si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo daIl club turco è riuscito a superare la concorrenza dell'grazie ad uno stipendio che tocca quota 12 milioni a stagione.