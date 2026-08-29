Leão assapora l'atmosfera dello stadio del Galatasaray: prima volta con la nuova maglia, l'abbraccio a Osimhen e l'esultanza sotto la curva

Matteo Chini
- Milano
Rafael Leao

Delirio a Istanbul per Leão: l'incredibile accoglienza dei tifosi del Galatasaray

Prosegue alla grande la prima giornata in Turchia di Rafael Leao, che dopo il bagno di folla del pomeriggio ha assaporato per la prima volta anche l'atmosfera dello stadio del Galatasaray. Meno di ventiquattro ore prima, il portoghese si trovava a San Siro per assistere a Milan-Venezia: ora il focus è un altro.

Galatasaray, Leao allo stadio per festeggiare con i compagni

In occasione del match contro il Göztepe, valido per la 3ª giornata di Süper Lig, Leao ha calcato per la prima volta il prato dello stadio 'Ali Sami Yen' di Istanbul. Il portoghese è sceso in campo al termine della partita per abbracciare il grande amico Victor Osimhen, autore del gol del definitivo 3-2. Un momento già diventato iconico tra i tifosi dei 'Cimbom', immortalato dalla testata turca 'Mackolik':
Rafael Leao

La 'camminata' sotto la curva e il numero di maglia

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Dopo l'abbraccio con Osimhen, Leao si è unito ai festeggiamenti della squadra sotto la curva, guidando in prima fila i nuovi compagni di squadra. Dai filmati ripresi da 'Mackolik' e successivamente pubblicati anche sulla pagina Instagram del Galatasaray, emerge come l'ex numero 10 del Milan abbia scelto il numero 27 per la sua avventura in Turchia.

Leao al Galatasaray: i dettagli della trattativa

Dopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso giugno, il Galatasaray è riuscito a portare Leao a Istanbul. Come anticipato dalla redazione di PianetaMilan, l'operazione si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 42 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Il club turco è riuscito a superare la concorrenza dell'Aston Villa grazie ad uno stipendio che tocca quota 12 milioni a stagione.

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