Le Azzurrine fanno la storia, Mondiale dopo 14 anni: le parole di Gravina

Dopo un’attesa di ben quattordici anni, l’Italia è ufficialmente tornata al Mondiale Under 20 Femminile! L’ultima e unica partecipazione risaliva al lontano 2012, ma l’edizione del 2026 vedrà nuovamente le Azzurre calcare...

Dopo un'attesa di ben quattordici anni , l'Italia è ufficialmente tornata al Mondiale Under 20 Femminile ! L'ultima e unica partecipazione risaliva al lontano 2012, ma l'edizione del 2026 vedrà nuovamente le Azzurre calcare i campi di gioco mondiali.

Il pass per la Polonia, sede della prossima rassegna iridata, è arrivato con ben 90 minuti di anticipo rispetto alla fine del Gruppo A dell'Europeo Under 19. Determinante è stata la vittoria per 1-0 sulla Svezia, ottenuta a Stalowa Wola grazie alla rete decisiva di Giada Pellegrino Cimò, già a segno contro la Polonia. Ecco, di seguito, i complimenti del presidente della FIGC Gabriele Gravina: