Modric al Milan: il Pallone d’Oro per infondere l’anima vincente

Modric: un campione senza età per un Milan da dosare — Il Milan ha un vantaggio non da poco: la prossima annata senza nessun impegno europeo permetterà al club di dosare le energie di Modric, schierandolo una sola volta a settimana. Una condizione ideale per un calciatore che, pur viaggiando verso i 40 anni, ha dimostrato un'integrità fisica a dir poco sorprendente. Nell'ultima stagione al Real Madrid, è sceso in campo ben 57 volte, collezionando 2864 minuti tra tutte le competizioni.

Non a caso, Carlo Ancelotti non ha quasi mai rinunciato al metronomo croato. Persino Xabi Alonso aveva suggerito ai Blancos di confermarlo per un altro anno. Ma la volontà di Juni Calafat (dirigente del real) di ringiovanire la rosa ha prevalso, chiudendo l'avventura di 13 anni e 28 trofei vinti del dieci croato al Santiago Bernabeu. Un epilogo che si rivela un'occasione d'oro per il Milan.

Il sogno rossonero di tutta una vita — Luka Modric sognava di giocare in Italia da molto tempo, dove si erano messi in luce i suoi idoli d'infanzia. Una foto di Modric bambino con indosso la maglia del Milan, diventata virale sui social, sembra quasi un segno del destino. L'arrivo di Modric non sarà solo un beneficio per il campo: da un punto di vista commerciale, sarà un enorme volano per la società di Via Aldo Rossi, garantendo visibilità e prestigio al brand Milan a livello globale. L'ennesimo Pallone d'Oro nella storia del Diavolo si aggiungerà al pantheon dei top player che hanno indossato la maglia rossonera.

Meglio tardi che mai, è proprio il caso di dirlo: il patto col Diavolo si è consumato con un po' di ritardo, ma l'impatto di Luka Modric sul Milan potrebbe essere strabiliante.