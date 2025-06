La rivoluzione in attacco del Milan: Gimenez il punto fermo, Nunez il sogno per Allegri

Gimenez: Tra Conferma e Nuove Sfide — In questo scenario di profondo rinnovamento, l'unico punto fermo sembra essere Santiago Gimenez. Acquistato a gennaio per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, l'attaccante messicano ha mostrato solo a sprazzi il suo potenziale. La sua permanenza a Milano è quasi certa, e sotto la guida di Allegri avrà l'opportunità di dimostrare il suo vero valore.

Tuttavia, Gimenez non è detto che sarà il centravanti titolare indiscusso. Allegri, infatti, ha chiesto alla società un investimento importante in attacco: un giocatore già pronto, con garanzie di rendimento e gol.

Ecco Nunez: il centravanti alla Cavani — Ed è qui che entra in gioco un nome di grande richiamo: Darwin Nunez. L'attaccante uruguaiano classe 1999 può rappresentare una clamorosa opportunità di mercato per i rossoneri. Su di lui, però, c'è anche il Napoli.

Nato e cresciuto calcisticamente nel Penarol e affermatosi prepotentemente nel Benfica, dove nella stagione 2021/2022 ha realizzato 34 gol totali (di cui 26 in campionato), Nunez ha attirato l'attenzione del Liverpool, che nel 2022 lo ha acquistato per ben 75 milioni di euro più 25 di bonus. Un investimento monstre, che però finora non ha ripagato le aspettative: 40 reti in 143 presenze complessive con i Reds, di cui appena sette in 47 partite nella stagione appena conclusa.

La Scommessa di Allegri: rilanciare un talento da 100 milioni — Nonostante i numeri recenti, il Liverpool potrebbe decidere di cederlo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Riportarlo ai livelli strabilianti visti in Portogallo significherebbe per il Milan realizzare un vero e proprio colpo. E chi meglio di Massimiliano Allegri, un allenatore che in carriera ha saputo valorizzare e far rendere al massimo i suoi attaccanti, per rilanciare un talento cristallino come Nunez?

Nunez è un centravanti dal fisico imponente, dotato di una buona tecnica individuale che lo rende efficace sia nella finalizzazione che nel gioco di squadra. La sua duttilità gli permette di essere impiegato anche come ala su entrambi i lati del campo, e in patria è stato spesso paragonato al connazionale Edinson Cavani per la sua versatilità tattica.

L'operazione Nunez, dunque, rappresenterebbe una grande opportunità per entrambe le parti: per il Milan, l'arrivo del centravanti che Allegri chiede a gran voce; per Nunez, la possibilità di rilanciarsi in un campionato esigente come la Serie A e in un club che ha fame di vittorie.