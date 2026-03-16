Tanto spazio concesso sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026 alla partita Lazio-Milan, posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 per i biancocelesti di Maurizio Sarri con il gol di Gustav Isaksen al 26'. Una rete che ha abbattuto qualsiasi residua speranza di Scudetto per il Diavolo, finito a 8 punti di distanza dall'Inter e dalla vetta della classifica. Tanto che Paolo Di Canio non ci è andato giù leggero nei commenti. Vediamo fin qui le notizie più importanti sul tema pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA