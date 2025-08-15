L’arrivo di Modric al Milan: l’ultimo atto di un genio del calcio

A 40 anni da compiere, Luka Modrić non ha perso la sua fame. Dopo aver detto addio al Real Madrid , ha scelto di rimettersi in gioco nel Milan di Massimiliano Allegri , rinunciando alle offerte faraoniche dei campionati esotici. Una decisione che dimostra la sua voglia di competere ai massimi livelli. L'arrivo del croato porta non solo un talento straordinario, ma anche una leadership tecnica e umana che il Milan spera possa fare la differenza in questa nuova stagione.

Da Madrid a Milano: Modric e l'inizio della nuova era rossonera

Parlare delle sue qualità tecniche è quasi superfluo, la sua classe è nota a tutti. Ma forse non tutti ricordano i successi di questo '85 di Zara. Con la Dinamo Zagabria ha vinto 6 trofei in Croazia, prima di approdare al Real Madrid. Con i Blancos ha vinto 11 titoli nazionali e soprattutto 6 Champions League, un record che condivide con i suoi ex compagni Carvajal, Nacho e Kroos. A questi successi si aggiungono 5 Mondiali per Club e 5 Supercoppe UEFA, senza dimenticare il contributo inestimabile alla crescita della sua Nazionale.