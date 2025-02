Mentre Kyle si preparava a trasferirsi a Milano, Lauryn ha dichiarato che sta valutando l'idea di trasferirsi in Italia con i suoi figli. Nonostante i media abbiano speculato sui suoi piani, Lauryn ha spiegato di non essere ancora sicura di cosa comporti questo cambiamento: “Per l’ultimo anno ho desiderato avere la possibilità di trasferirmi all’estero. Vorrei un reset della mia vita, ma non so come potrebbe essere per noi in questo momento.”

Le parole di Lauryn: "Non mi importa dove sia Kyle” — La situazione tra Lauryn e Kyle appare tutt’altro che serena. Mentre il calciatore sta affrontando una nuova sfida al Milan, Lauryn ha mostrato una certa indifferenza riguardo alla sua presenza. “Non mi interessa dove sia Kyle, potrebbe essere su Marte, tanto per me è lo stesso,” ha dichiarato con fermezza. Nonostante le difficoltà del passato e le sofferenze emotive che ha attraversato, Lauryn sembra determinata a non lasciarsi coinvolgere dalla vicenda, guardando solo al futuro dei suoi figli, Kairo e Kinara.

Il loro legame, che ha avuto inizio nel 2019, è stato segnato da numerosi alti e bassi, con Lauryn che ha dovuto affrontare le conseguenze di una relazione turbolenta. “Ho passato un inferno e sono tornata indietro combattendo per i miei figli,” ha dichiarato Lauryn, ricordando la sofferenza che ha vissuto durante e dopo la fine della sua relazione con Walker. Le difficoltà, in parte legate a una battaglia legale per il mantenimento, l’hanno esposta alle critiche di molti, che l’hanno accusata ingiustamente di essere una "cacciatrice di dote."

La lotta per il mantenimento e le accuse di "avidità" — Lauryn è stata coinvolta in una lunga battaglia legale contro Kyle per ottenere il mantenimento per i loro figli. Nel 2023, la richiesta di Lauryn di 177.000 sterline all’anno è stata discussa in tribunale, con una richiesta aggiuntiva per un’indennità auto di 70.000 sterline ogni tre anni. Sebbene le siano stati assegnati 150.000 sterline annui e 51.000 sterline per le spese extra, Lauryn ha sostenuto che la cifra fosse inferiore a quanto realmente necessario per garantire ai suoi figli uno stile di vita simile a quello degli altri figli di Walker e Annie.

Nonostante le critiche e le accuse di essere motivata solo dal denaro, Lauryn ha difeso le sue richieste, spiegando che il suo obiettivo è garantire che tutti i bambini abbiano uguali opportunità. "Non sono una mangia-soldi", ha affermato. "Si tratta di fare in modo che tutti i bambini abbiano lo stesso, anche se so che non sarà mai possibile."

Il colpo più duro: l'Assenza di Kyle — Un altro punto doloroso per Lauryn riguarda la totale assenza di Kyle dalla vita dei loro figli. Secondo quanto raccontato da Lauryn, Kairo, che aveva avuto una relazione molto stretta con il padre, non ha avuto alcun contatto con lui da oltre un anno. Lauryn ha raccontato che Kairo, un giorno, ha iniziato a piangere dicendo di sentire la mancanza di suo padre, ed è stato difficile per lei spiegare l'assenza di Kyle. “Non gli ha comprato regali di Natale. Tieni conto che sa dove vivono,” ha detto Lauryn, evidenziando la mancanza di attenzione da parte di Walker nei confronti dei suoi figli.

Questa situazione difficile ha portato Lauryn a cercare supporto professionale, per trovare il modo migliore di spiegare l’assenza di Kyle ai suoi bambini. “Mi trovo in una fase di transizione,” ha spiegato Lauryn, cercando di trovare una soluzione per affrontare la verità con i suoi figli senza danneggiarli ulteriormente.

Un futuro incerto: l’Indipendenza di Lauryn — Nonostante le difficoltà, Lauryn è determinata a costruire una nuova vita per sé e per i suoi figli. “Voglio costruire una vita nostra, senza dipendere da nessun altro,” ha detto con speranza, guardando al futuro con ottimismo. Con il trasferimento in Italia di Kyle e la crescente pressione mediatica, Lauryn sembra pronta ad affrontare nuove sfide, ma senza mai compromettere il benessere dei suoi figli.

La sua determinazione e forza d'animo sono evidenti, così come il suo impegno per garantire un futuro stabile ai suoi bambini. Lauryn ha fatto chiarezza sul fatto che non è mossa dai soldi o dalla fama, ma solo dall’amore per i suoi figli e dal desiderio di cambiare la narrazione che la circonda. “Tutto quello che faccio è per i miei bambini. Sono innocenti e io sono qui, giorno dopo giorno, per prendermi cura di loro,” ha dichiarato, dimostrando una devozione totale.

Il calcio e la vita privata: due mondi che si incrociano

Il trasferimento di Kyle Walker al Milan rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera, ma anche della sua vita personale. Sebbene la sua separazione da Lauryn e la sua relazione con Annie siano ancora al centro dell'attenzione, la sua attenzione ora è rivolta alla sua avventura calcistica in Italia. Per Lauryn, invece, si prospetta una nuova fase di vita, lontana dai riflettori, ma sempre focalizzata sui suoi figli e sul loro benessere.

La storia di Lauryn e Kyle, purtroppo, è solo un altro esempio di come il mondo del calcio possa incrociarsi con le vite personali, creando situazioni complesse e spesso dolorose. Ma alla fine, la forza di Lauryn nel difendere la sua famiglia e la sua determinazione a ricostruire la propria vita restano l'aspetto più importante di questa vicenda.