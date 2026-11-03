"Il nuovo stadio di Inter e Milan è una cosa bellissima, ma contemporaneamente può rimanere in piedi San Siro, facendo risparmiare 100 milioni di euro per l'abbattimento e alla città il danno ecologico", inizia così l'ultimo reel pubblicato dal presidente del Senato Ignazio La Russa sul proprio account Instagram. Una prospettiva che potrebbe cambiare i piani di Milan e Inter, già convinte di abbattere il vecchio stadio per liberare l'area destinata al nuovo impianto.

La Russa vuole bloccare l'abbattimento di San Siro

Secondoil- la cui inaugurazione è prevista per la stagione 2031/2032 - epotrebberoa poche centinaia di metri di distanza:

"Abbattere San Siro è da cartellino rosso. Milano ha diritto ad avere uno stadio moderno ed europeo, che serve alla città e alle società, quindi viva il nuovo stadio, che mi è anche piaciuto: un po' algido, ma mi è molto piaciuto. Ma nello stesso tempo non vedo ragione per cui non si possa tenere, come in molte città d'Europa e del mondo, un altro stadio lì a poche decine di metri. Sono sicuro che, quando sarà costruito il nuovo stadio e bisognerà decidere se confermare l'abbattimento, faremo un accordo con le società. Ma solo se vince il centrodestra un accordo con le società è possibile".

Trattare con Milan e Inter, tuttavia, non sarà affatto semplice: le due società milanesi hanno ben altri piani.

Il piano di Milan e Inter per la demolizione

Il progetto diprevede che l’area diventi polifunzionale, con una ristrutturazione totale e l’inserimento di funzioni commerciali, aree verdi e gallerie. Il vecchio Meazza verrà(come è già successo alla biglietteria sud): dovrebbe essere conservati soltanto una torre e parte del secondo anello blu, cuore pulsante del tifo rossonero.