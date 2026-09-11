Milan, ricordi Archie Brown? L'ex obiettivo rossonero è andato in rete contro la Roma
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Dopo sette anni di assenza, la Roma fa l'esordio nell'Europa che conta, ma ad Istanbul la nuova League Phase si chiude con un pareggio. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini finisce 1-1 contro il Fenerbahçe in una gara a due volti: un primo tempo solido seguito da una ripresa vissuta in particolare apnea, con attacchi incessanti da parte dei padroni di casa e da parte soprattutto di una vecchia conoscenza rossonera.
Milan, ricordi Archie Brown?La sfida stenta a decollare, ma con il passare dei minuti la Roma prende in mano la manovra: al 39esimo arriva l'episodio che sblocca la partita. Malen penetra centralmente palla al piede dalla sinistra e scarica al limite dell'aria per Cristante: il capitano giallorosso controlla e lascia partire un diagonale di destro che va trafiggere Ederson nell'angolino basso.
L'emozione del vantaggio dura però pochissimo: al secondo tempo intorno al 48esimo minuto una disattenzione difensiva spalanca un corridoio centrale a Greenwood, abile a servire l'inserimento per Archie Brown che trafigge Svilar in uscita con un delicato tocco a scavetto.
Il gol del definitivo pareggio porta la firma di un nome noto al calciomercato italiano. Archie Brown, esterno classe 2002, è stato un obiettivo concreto del Milan durante la sessione di poco tempo fa. La trattativa sembrava ormai definita, prima che il terzino optasse all'ultimo per il trasferimento a Istanbul.
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