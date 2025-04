Klopp verso la Selecao? Il Brasile sogna il mago di Liverpool

Al momento non ci sarebbero ancora stati contatti ufficiali tra Klopp e la Federcalcio brasiliana, ma le aperture sono concrete, e nelle prossime settimane potrebbe esserci un primo summit per sondare le intenzioni reciproche.

Intanto, non è da escludere che il nome di Klopp torni d'attualità anche in Europa: il Real Madrid lo considera da tempo uno dei principali candidati alla successione di Carlo Ancelotti, qualora il tecnico italiano decidesse di chiudere la sua esperienza al Bernabéu.

La sfida verdeoro: fascino e pressione

Allenare il Brasile rappresenterebbe per Klopp una sfida affascinante, ma anche carica di pressioni. La nazionale verdeoro, alla ricerca di un’identità e di nuovi successi dopo le ultime delusioni, avrebbe bisogno proprio del carisma e della leadership del tecnico tedesco per rilanciarsi in vista del Mondiale 2026.