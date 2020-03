Kakà: “Forza Milan, forza Maldini. L’ho sentito e mi ha detto che…”

ULTIME NEWS MILAN – Ricardo Kakà non dimentica il Milan e non perde occasione per dimostrarlo. Intervenuto all’interno di una diretta Instagram di Laura Pausini, il brasiliano ha cantato l’inno rossonero insieme alla cantante prima di mandare un messaggio al suo ex compagno di squadra Paolo Maldini. Ecco cosa ha detto: “Forza Milan sempre, forza Paolo Maldini, il nostro capitano. L’ho sentito e ha detto che lui e Daniel stanno bene“. Intanto ci sono novità sul futuro di Gianluigi Donnarumma, LEGGI QUI LE ULTIME >>>

