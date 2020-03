Calciomercato Milan – Donnarumma rimane un nome caldo per la Juventus

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, Gianluigi Donnarumma rimane un giocatore che interessa, e molto, alla Juventus.

Non è un segreto che Fabio Paratici e Pavel Nedved abbiano cerchiato in rosso il nome del portierone milanista. Donnarumma, dato che il suo contratto scade nel giugno 2021, dovrà decidere abbastanza in fretta se rinnovare o andare via in cerca di fortune che attualmente il Milan non può garantirgli.

Sempre in ottica calciomercato, il Milan ha molti contratti in scadenza a breve che vanno discussi. Per saperne di più clicca qui >>>

