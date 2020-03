Calciomercato Milan – Quanti calciatori in scadenza di contratto in difesa

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sono tanti i calciatori in scadenza di contratto con il Milan nei prossimi due anni, soprattutto in difesa. Da qui al 2022, infatti, c’è più di mezza difesa in scadenza di contratto, a cominciare dal capitano Romagnoli.

Il numero 13 rossonero ha un contratto in scadenza nel 2022 e e occorre evitare in tutti i modi il rischio di arrivare troppo a ridosso della scadenza così come sta succedendo con Gianluigi Donnarumma.Nello stesso anno scadranno anche i contratti di Conti e Calabria, più Laxalt a sinistra. L’anno prossimo, invece, sarà la volta di Mateo Musacchio, che quest’anno ha giocato meno rispetto alle aspettative. Intanto Paolo Maldini ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, continua a leggere >>>

