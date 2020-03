Coronavirus, Maldini: “Io e Daniel guariremo entro una settimana” (VIDEO)

NEWS MILAN – Paolo Maldini ha pubblicato un video in cui ringrazia tutti per i messaggi di vicinanza ricevuti dopo la sua positività al coronavirus: “Sto bene, riusciremo a guarire io e mio figlio entro una settimana. Grazie per l’affetto. Ringrazio tutti i dottori, infermieri, operatori sanitari, Protezione Civile che stanno affrontando l’emergenza con coraggio. Ci fate sentire orgogliosi di essere italiani”.

Dunque Paolo e Daniel Maldini non sono ancora guariti dal CoVid-19, anche se quel che è più importante è che stanno bene. La positività è stata resa nota ufficialmente sabato 21 marzo sera. Il direttore tecnico del Milan parla di ancora un'altra settimana per debellare il virus. Speriamo che tutto si risolva per il meglio, nel frattempo continuano la loro quarantena domiciliare. Intanto oggi Samuel Castillejo ha raccontato la sua quarantena di questi giorni d'emergenza coronavirus