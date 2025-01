Juventus-Milan 1-2, bravo Sergio Conceicao! Musah e Pulisic splendidi

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria del Milan di Sergio Conceicao in Supercoppa contro la Juventus

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria del Milan di Sergio Conceicao in Supercoppa contro la Juventus. I rossoneri strappano il pass per la finale dove andrà in scena il derby contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il gol di Pulisic e l'autogol di Gatti condannano i bianconeri, Conceicao trova la vittoria nella sua prima panchina rossonera. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!