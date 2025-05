Milan, tre punte per una finale: Abraham recuperato. Ma chi giocherà?

Tammy Abraham, attaccante inglese del Milan, si è allenato ieri in gruppo ed è disponibile per la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Sérgio Conceição, allenatore del Milan, avrà a disposizione i suoi tre centravanti - Tammy Abraham, Luka Jović e Santiago Giménez - per la finale della Coppa Italia 2024-2025, in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma.