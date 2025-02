Joao Felix ha impiegato appena 31 minuti per lasciare il segno con la maglia del Milan. Entrato in campo al posto di Pulisic, il talento portoghese ha subito mostrato la sua qualità, coronando l’esordio con un gol su assist di Santiago Gimenez, altro volto nuovo del mercato rossonero. Un’azione che ha mandato in visibilio i tifosi presenti a San Siro, i quali hanno accolto con entusiasmo le prime giocate del fantasista ex Atletico Madrid.