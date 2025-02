Joao Félix e il Barcellona: una storia d’amore mai concretizzata

Dopo una stagione segnata da alti e bassi al Chelsea, senza mai riuscire a conquistare un posto da titolare, il portoghese ha tentato di forzare un ritorno al Barça durante il mercato di gennaio. Il suo agente, Jorge Mendes, ha intavolato trattative con Joan Laporta e Deco, ma la risposta del club è stata negativa.

Il piano del Barcellona: Rashford nel mirino, Félix scartato — Il Barcellona ha valutato a lungo l’inserimento di un attaccante, soprattutto dopo l’allentamento della regola sul limite salariale, che permetteva nuovi acquisti. Tuttavia, la priorità per Deco e Hansi Flick era un profilo diverso: un esterno offensivo capace di giocare anche da centravanti, con velocità e capacità realizzativa.

Marcus Rashford è stato il grande obiettivo dei blaugrana, ma la trattativa non è andata a buon fine per via delle difficoltà a far partire alcuni giocatori. Alla fine, Rashford ha scelto di firmare con l’Aston Villa, chiudendo definitivamente ogni discussione sul possibile arrivo di Joao Félix.

Il Milan, una nuova sfida per il talento portoghese — Con il “no” del Barça, João Félix ha accettato la proposta del Milan. I rossoneri, alla ricerca di un rinforzo offensivo, hanno colto l’occasione per puntare sul portoghese, offrendogli la possibilità di risollevarsi in Serie A, un campionato competitivo e una nuova sfida professionale. La presenza dell’allenatore Sergio Conceição, connazionale di Félix, è stata determinante per convincerlo a sposare il progetto milanista.

Il Milan ha acquisito Félix in prestito per sei mesi, con il Chelsea che ha già deciso di venderlo nella prossima estate. Ora, il futuro del portoghese è tutto da scrivere. La nuova opportunità che gli è stata concessa dai rossoneri rappresenta per lui una chance importante per dimostrare di poter essere il giocatore decisivo che in molti si aspettavano.

Il Milan gli ha dato una nuova occasione, e ora João Félix dovrà sfruttarla al meglio per rilanciare la sua carriera e tornare a brillare sui palcoscenici più prestigiosi del calcio europeo.