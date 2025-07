Jashari ancora fuori dai convocati del Brugge: il Milan resta nel suo destino?

Ardon Jashari è nuovamente, e senza sorprese, assente dai convocati del Club Brugge per la prossima partita di campionato contro il Mechelen, in programma domani. La situazione tra il centrocampista svizzero e il club belga è sempre più tesa, con Jashari che non perde occasione per ribadire la sua chiara volontà: vuole trasferirsi al Milan.