L'Inter deve fare i conti con un nuovo infortunio in una fase delicata della stagione. Ad una sola settimana dal derby contro il Milan di Amorim, in programma sabato 31 ottobre alle ore 20:45, Christian Chivu perde un'altra pedina: stiamo parlando di Luis Enrique.

Inter, ecco gli assenti al derby

Dopo gli stop dianche il brasiliano è costretto a restare i box, complicando ulteriormente i piani del tecnico nerazzurro. Nella giornata odierna il club del Biscione ha comunicato le condizioni del calciatore, che ha accusato un. Secondo quanto riferito da Di Marzio, il suo rientro in campo è previsto solamente dopo la sosta: una tempistica che, escluse alcune sorprese,

L'emergenza in casa nerazzurra non riguarda soltanto il brasiliano, lo staff medico dovrà valutare nei prossimi giorni anche le condizioni di altri calciatori. Per Stones, Jones e Pavard resta una possibilità di rientro, quantomeno dell'elenco dei convocati.

Molto però dipenderà dall'evoluzione dei rispettivi problemi fisici e dalle risposte che arriveranno in allenamento. Situazione più complicata per Lautaro Martinez e Luis Enrique: per entrambi il derby appare ormai molto lontano.

Le difficoltà dell'Inter potrebbero rappresentare un fattore molto importante in vista del derby, ma il Milan dovrai essere bravo a sfruttarle senza cadere nell'errore di sottovalutare l'avversario. Le assenze, presenti anche in casa rossonera, possono modificare gli equilibri della stracittadina.