Inter, niente Fàbregas! Il Presidente del Como: “Comunicato il nostro rifiuto”

Mirwan Suwarso, Presidente del Como, non libererà Cesc Fàbregas per la panchina dell'Inter: "Trattiamo le voci insistenti come pura fantasia"

Daniele Triolo Redattore 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 12:46)

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', l'Inter non sostituirà Simone Inzaghi - annunciato ieri ufficialmente come nuovo allenatore degli arabi dell'Al-Hilal - con Cesc Fàbregas.