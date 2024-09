Dopo il successo nel derby contro l'Inter, è interessante conoscere tutti i retroscena dietro al successo del Milan. Molti, infatti, si aspettavano il successo dei nerazzurri, per come arrivavano le due squadre. E invece i rossoneri di Paulo Fonseca hanno sorpreso dominando letteralmente la partita sul piano del gioco e mettendo in cattiva luce i propri avversari. E ora la classifica recita 8 punti per entrambe che sono quindi a pari merito. Ma cosa c'è, dunque, dietro alla vittoria del Diavolo in questa stracittadina? A rivelarlo è Luca Bianchin, collega del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', in un articolo pubblicato sul sito della 'Rosea'.