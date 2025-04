Prisma, Paratici resta nel mirino: rigettata la richiesta dei legali

Brutte notizie per la Juventus e per i suoi ex vertici societari coinvolti nell’inchiesta Prisma: Paratici verso il rinvio a giudizio

Brutte notizie per la Juventus e per i suoi ex vertici societari coinvolti nell’inchiesta Prisma. Il Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha rigettato la richiesta di annullamento della domanda di rinvio a giudizio avanzata dai legali del club bianconero e degli ex dirigenti, tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici.