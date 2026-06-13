A diciannove giorni dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il Milan non ha ancora trovato l'accordo con i sostituti. Una situazione preoccupante, in virtù dell'imminente apertura del calciomercato (30 giugno) e del raduno estivo in programma il prossimo 12 giugno. In questo scenario già confusionario, Francesco Letizia ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista di 'Sportitalia' ha svelato un clamoroso retroscena sugli allenatori su cui Ibrahimovic e Cardinale hanno messo gli occhi, alludendo a un possibile ausilio del lavoro della vecchia dirigenza.

Milan, il retroscena di Letizia

"La vecchia dirigenza composta da Furlani e Moncada aveva già incontrato Mauricio Pochettino prima della fine del campionato. Il tecnico argentino era considerato la prima alternativa ad Andoni Iraola, il quale sarebbe arrivato a Milano senza attendere il Liverpool se la società non avesse cambiato i propri vertici. Rúben Amorim, il portoghese faceva parte della lista di Moncada prima del suo trasferimento al Manchester United. Il gruppo di lavoro attuale sta sfruttando esclusivamente i vecchi dossier della precedente gestione, senza essere ancora riuscito a contrattualizzare nessun allenatore in quasi un mese di tempo".

Milan, chi sarà il prossimo allenatore?