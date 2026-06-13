Francesco Letizia svela un clamoroso retroscena sugli allenatori che circolano in orbita Milan: c'è lo zampino di Furlani e Moncada
Milan, Furlani e le quattro regole per il direttore sportivo | VIDEO
A diciannove giorni dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il Milan non ha ancora trovato l'accordo con i sostituti. Una situazione preoccupante, in virtù dell'imminente apertura del calciomercato (30 giugno) e del raduno estivo in programma il prossimo 12 giugno. In questo scenario già confusionario, Francesco Letizia ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista di 'Sportitalia' ha svelato un clamoroso retroscena sugli allenatori su cui Ibrahimovic e Cardinale hanno messo gli occhi, alludendo a un possibile ausilio del lavoro della vecchia dirigenza.
Milan, il retroscena di Letizia
"La vecchia dirigenza composta da Furlani e Moncada aveva già incontrato Mauricio Pochettino prima della fine del campionato. Il tecnico argentino era considerato la prima alternativa ad Andoni Iraola, il quale sarebbe arrivato a Milano senza attendere il Liverpool se la società non avesse cambiato i propri vertici. Rúben Amorim, il portoghese faceva parte della lista di Moncada prima del suo trasferimento al Manchester United. Il gruppo di lavoro attuale sta sfruttando esclusivamente i vecchi dossier della precedente gestione, senza essere ancora riuscito a contrattualizzare nessun allenatore in quasi un mese di tempo".
Milan, chi sarà il prossimo allenatore?Letizia narra uno scenario verosimile, ma il Milan ha bisogno di trovare una nuova guida tecnica il prima possibile, a prescindere dal fatto che fosse nei dossier di Furlani o di Moncada. Come raccolto dai nostri inviati appostati sotto Casa Milan, il nuovo allenatore del Milan, salvo sorprese, sarà uno tra Ruben Amorim e Matthias Jaissle. In questo momento, il tecnico portoghese è in vantaggio per un fattore economico. L'ex Manchester United, infatti, sarebbe disposto ad accettare un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, mentre il tedesco pretende una cifra superiore, oltre all'indennizzo da circa 10 milioni che il Diavolo dovrebbe versare nelle casse dell'Al-Ahli. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic non hanno ancora preso una decisione definitiva, ma la sensazione è che questa il traguardo sia davvero vicino.
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