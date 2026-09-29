Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma. La società emiliana ha scelto l'ex centravanti del Milan come successore dell'esonerato Carlos Cuesta. Il tecnico biellese torna così in gialloblù, dove aveva lasciato ottimi ricordi da calciatore tra il 2002 e il 2005 collezionando 56 gol in 116 presenze complessive.

Ex Milan, Gilardino firma con il Parma: il comunicato ufficiale

"Alberto Gilardino ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive. Al nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu".

Lo staff tecnico

Di seguito ladiffusa dalper annunciare l'arrivo di‘Parmalive.com’ ha rivelato i membri delloche accompagneràin questa nuova avventura. I volti nuovi sono quelli di, rispettivamente vice allenatore, collaboratore, preparatore atletico e match analyst. Le uniche quattro figure che avevano già lavorato con l’ex attaccante sono l'allenatore dei portieri, l'analistae i preparatori