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Il nuovo stadio di Milan ed Inter ha finalmente un nuovo nome ufficiale: si chiamerà Generali Stadium. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi, giovedì 22 ottobre, durante la presentazione del progetto presso il Castello Sforzesco di Milano, dove è stata svelata l'identità del futuro impianto che prenderà il posto dell'attuale storico stadio di San Siro, destinato alla demolizione.

Ecco come sarà il nuovo San Siro

Tra gli aspetti più caratteristici del progetto c'è la, del tutto 'inedita'. Il nuovo impianto, infatti, avràcon l'interarispetto al livello del terreno circostante. Una soluzione che darà all'impianto un aspetto del tutto riconoscibile, con un design ultra moderno chiamato a distinguersi nel mondo architettonico di Milano.

Il nome scelto accompagnerà la nuova casa delle due società milanesi grazie proprio alla partnership con Generali, storica compagnia assicurativa italiana che sarà protagonista all'esterno dello stadio, con il logo posizionato nella facciata principale, diventando uno degli elementi distintivi dell'intera struttura.