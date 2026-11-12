Il mondo del giornalismo italiano perde una delle sue firme più importanti e il Milan un tifoso davvero speciale: è arrivata oggi la notizia della scomparsa di Toni Capuozzo, storico giornalista e inviato di guerra che, nel corso della sua carriera, si è distinto per il coraggio, la professionalità e la capacità di raccontare alcuni degli eventi più drammatici della storia contemporanea.

Milan, il cordoglio per Capuozzo

Una figura importante del panorama giornalistico italiano ma anche un grande appassionato di calcio soprattutto del Milan il suo lavoro e il suo modo di raccontare la realtà hanno rappresentato un punto di riferimento per tanti colleghi.

La notizia della sua scomparsa ha colpito anche il mondo rossonero il club attraverso i propri canali social ha avuto dedicargli un pensiero ricordandole non soltanto il valore professionale ma anche il profondo legame con i colori rossoneri:

"Da tutto il Milan un pensiero di profondo cordoglio per la scomparsa di Toni Capuozzo, grande giornalista e inviato di guerra. Un uomo che ha saputo raccontare il mondo, anche nei suoi angoli più difficili e drammatici, con coraggio e sensibilità. Era un grande e appassionato tifoso rossonero. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, le più sincere condoglianze."