Il Milan contro il razzismo: un impegno concreto dentro e fuori dal campo

• Il monitoraggio costante dei canali digitali per garantire un ambiente sicuro e inclusivo per la propria community, con un’attenzione particolare alla rimozione di contenuti intolleranti;

• Progetti internazionali della Fondazione Milan, volti a supportare comunità in difficoltà e promuovere il valore dello sport come strumento di integrazione sociale.

Il Milan non è solo un club di calcio, ma una realtà che si fa promotrice di valori fondamentali come l’inclusione, il rispetto e la lotta contro ogni forma di discriminazione. L’impegno rossonero continua, con l’obiettivo di rendere il mondo del calcio – e la società in generale – un ambiente sempre più equo e accogliente per tutti.