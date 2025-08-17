Il Milan Club Old Can contro la società: “Evidentemente siamo su scherzi a parte!”

Lo storico Milan Club Old Can ha espresso indignazione e polemica per un episodio accaduto nelle scorse ore

Lo storico Milan Club Old Can ha espresso indignazione e polemica per un episodio accaduto nelle scorse ore. Attraverso un messaggio sui social media, il club ha protestato contro il divieto, ritenuto inspiegabile, di esporre uno striscione in vista della partita di questa sera tra Milan e Bari a San Siro.

"E' di stamattina la notizia del divieto d'esposizione del nostro striscione. Il provvedimento è talmente assurdo ed ingiustificato da essere preso con una risata.... Evidentemente siamo su scherzi a parte! Si vuole colpire un gruppo di persone che come unica colpa può avere quella di avere preso posizione sulla deriva autoritaria imposta allo stadio di San Siro e sulle nefandezze perpetrate dalla nostra dirigenza. Ormai il dissenso non può essere tollerato ed anzi dev'essere possibilmente eliminato! Però il gruppo umano che abbiamo creato, l'affetto tra di noi, la capacità di vivere emozioni insieme, sono cose che non potrete mai toglierci. Con o senza striscione. Mai.".