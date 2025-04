Il Lione di Fonseca furioso: ricorso shock dopo il derby, nel mirino l’arbitraggio

Il Lione di Fonseca, ex Milan, non ci sta e alza la voce dopo la sconfitta per 2-1 nel sentitissimo derby contro il Saint-Etienne

Il Lione non ci sta e alza la voce dopo la sconfitta per 2-1 nel sentitissimo derby contro il Saint-Etienne. Il club di proprietà di John Textor ha infatti presentato un ricorso al Comitato organizzatore delle competizioni della Lega calcio professionistica francese (LFP), chiedendo di non omologare il risultato in attesa delle decisioni della commissione disciplinare.