Il Lecce vince, ma Camarda resta a riposo: la febbre ferma ‘l’ex Milan’

Il Lecce di Eusebio Di Francesco torna a sorridere in amichevole. Dopo la sconfitta con la nazionale degli Emirati Arabi Uniti, i giallorossi hanno superato la Carrarese per 1-0 nell'ultimo test del ritiro precampionato. A decidere la sfida è stata la rete di Thorir Johann Helgason al 35' del primo tempo.

Il Lecce vince, ma senza Camarda: l'ex Milan bloccato dalla febbre

Tuttavia, l'attenzione in casa Lecce è anche su Francesco Camarda, l'attaccante in prestito dal Milan, che non ha preso parte all'incontro. Il giovane talento è stato tenuto a riposo a causa di uno stato febbrile. Allenamento personalizzato anche per Gallo e Pehlivanov.