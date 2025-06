Il cordoglio del Milan per la scomparsa di Morazzoni: “Appassionato nello sport”

Anche il Milan si unisce al coro di cordoglio per la scomparsa di Gaetano Morazzoni, ex presidente rossonero

Anche il Milan si unisce al coro di cordoglio per la scomparsa di Gaetano Morazzoni, ex presidente rossonero, venuto a mancare all'età di 92 anni. Il club ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui propri canali social, sottolineando il ruolo significativo che Morazzoni ha avuto in un periodo storico molto complesso per la società.