Il canale YouTube della Serie A da record: 10 milioni di iscritti e numeri da capogiro

Tra i Paesi che contribuiscono maggiormente alle visualizzazioni, dopo l'Italia, ci sono Indonesia, Regno Unito, Stati Uniti e India. A dimostrazione del forte seguito internazionale, il video più visto della stagione 2024/2025 sono stati gli highlights del successo del Milan nella finale di EA SPORTS FC Supercup contro l'Inter.

L'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha sottolineato come questo traguardo confermi la trasformazione della Lega in una vera e propria Media Company. "I tifosi di tutto il mondo vogliono contenuti che vadano oltre le sole partite", ha affermato De Siervo, "vogliono conoscere i protagonisti, le curiosità e il backstage di quello che è il campionato più avvincente d'Europa". L'iniziativa del progetto "Made in Italy", ad esempio, ha permesso di far conoscere le eccellenze del nostro Paese anche attraverso il calcio.