Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il canale YouTube della Serie A da record: 10 milioni di iscritti e numeri da capogiro

SERIE A

Il canale YouTube della Serie A da record: 10 milioni di iscritti e numeri da capogiro

Nuove modalità di accesso a San Siro per tifosi con disabilità: l'annuncio
La Lega Serie A ha raggiunto un traguardo eccezionale sul proprio canale YouTube, superando i 10 milioni di iscritti
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La Lega Serie A ha raggiunto un traguardo eccezionale sul proprio canale YouTube, superando i 10 milioni di iscritti. Questo successo, che la posiziona tra le leghe sportive più seguite a livello globale, è supportato da numeri impressionanti: oltre 475 milioni di visualizzazioni e più di 16 milioni di ore di contenuti visti solo nell'ultima stagione.

L'effetto Milan spinge la Serie A: gli highlight della Supercoppa video più visto

—  

Il canale offre una vasta gamma di contenuti che vanno ben oltre i semplici highlights delle partite. Ci sono compilation spettacolari, dietro le quinte dei club, docu-film come "The Great Race" sullo Scudetto del Napoli di Conte e “Dream” sul trionfo in Coppa Italia del Bologna, e la serie "Champions of Made in Italy". Questi contenuti esclusivi sono stati la chiave del successo, attirando un pubblico internazionale.

LEGGI ANCHE

Il Milan e l'appeal globale

—  

Tra i Paesi che contribuiscono maggiormente alle visualizzazioni, dopo l'Italia, ci sono Indonesia, Regno Unito, Stati Uniti e India. A dimostrazione del forte seguito internazionale, il video più visto della stagione 2024/2025 sono stati gli highlights del successo del Milan nella finale di EA SPORTS FC Supercup contro l'Inter.

LEGGI ANCHE: Leeds-Milan, probabili formazioni: Modric e Jashari titolari subito?>>>

L'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha sottolineato come questo traguardo confermi la trasformazione della Lega in una vera e propria Media Company. "I tifosi di tutto il mondo vogliono contenuti che vadano oltre le sole partite", ha affermato De Siervo, "vogliono conoscere i protagonisti, le curiosità e il backstage di quello che è il campionato più avvincente d'Europa". L'iniziativa del progetto "Made in Italy", ad esempio, ha permesso di far conoscere le eccellenze del nostro Paese anche attraverso il calcio.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA