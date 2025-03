Roberto Baggio, ex Milan, ha voluto ricordare Pizzul con un omaggio speciale, sui suoi profili social: “Ciao Bruno, mancherai a tutti!"

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Bruno Pizzul, voce storica e indimenticabile delle telecronache della Nazionale italiana. Per oltre 16 anni, Pizzul ha raccontato le gesta degli Azzurri, accompagnando con il suo stile inconfondibile le emozioni di milioni di tifosi.