Milan, il successo della quarta maglia: sold-out e record di vendite per i rossoneri

La quarta maglia del Milan, se da un lato ha diviso i tifosi più tradizionalisti, dall’altro si è rivelata un successo commerciale clamoroso. Lanciata a metà febbraio, è andata esaurita in pochi giorni, dimostrando quanto il club rossonero sia capace di attrarre anche un pubblico nuovo e internazionale. I numeri parlano chiaro: il 70% degli acquirenti ha tra i 20 e i 29 anni, mentre il 75% delle vendite è arrivato dall’estero. Questo exploit ha reso febbraio il mese con il miglior risultato di sempre per l’e-commerce milanista, superando persino dicembre 2023, quando fu presentata la maglia celebrativa per i 125 anni del club.